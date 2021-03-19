تعرض مصفاة نفط في الرياض إلى هجوم بطائرات مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 07:55 مساء
موظف في منشأة نفطية لشركة أرامكو السعودية في جدة، 24 نوفمبر 2020. (ا ف ب)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة نفطية في العاصمة الرياض إلى هجوم بطائرات مسيرة اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وأسفر عن نشوب حريق محدود تمت السيطرة عليه، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء «رويترز».

يذكر أن  الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية أعلن صباح اليوم، استهداف طائرات مسيرة للجماعة «هدفا عسكريًا» في مطار أبها السعودي الدولي، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الهدف.

وتقاتل السعودية جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في إطار تحالف عسكري، منذ العام 2015.

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