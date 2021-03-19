لبنان: نصرالله يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة حال إعلانها الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 02:16 مساء
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. (صورة مثبتة من قناة المنار)

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله أنه «سيدعم تشكيل حكومة جديدة إن أعلن عنها يوم الإثنين المقبل»، محذرًا في الوقت نفسه من أن «حكومة مشكلة بالكامل من الاختصاصيين لن تدوم طويلا دون دعم القوى السياسية بالبلاد لها»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال حسن نصر الله في كلمة متلفزة: «أنا اليوم أقول شكل حكومة تكنوسياسية وإذا تستطيع أن لا تسمح لأحد أن يهرب من المسؤولية».

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس ميشال عون برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يوم الإثنين. وعون حليف لحزب الله المدعوم من إيران الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. ويدور خلاف بين الاثنين منذ شهور في وقت تتفاقم فيه الأزمة المالية.

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