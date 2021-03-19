الخارجية المصرية: نرفض رغبة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على مصر والسودان بخصوص سد النهضة

شعار وزارة الخارجية المصرية. (ألإنترنت)

رفضت وزارة الخارجية المصرية تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين بخصوص سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل رغبة إثيوبيا بـ«فرض الأمر الواقع على دولتي المصب»، وفقًا لبيان أصدره الناطق باسم الخارجية المصرية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ الجمعة، إن «هذه التصريحات، أكدت على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يجر التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر».

واعتبر الناطق باسم الخارجية المصرية أن هذه التصريحات تمثل «تهديدا لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأشار أحمد حافظ إلى أنه من «المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها».

كما لفت الناطق إلى أن «هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل».

واعتبر أحمد حافظ أن هذه التصريحات «تعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة».

وذكر الناطق باسم الخارجية المصرية أن «مصر والسودان قد أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة».