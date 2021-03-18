زلزال بقوة 6 درجات قبالة الساحل الجزائري ولا ضحايا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 08:36 صباحا
جزائري يصطاد السمك في العاصمة الجزائر، 29 يونيو 2020، (ا ف ب)

وقع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق الجزائر اليوم الخميس، مسببا حالة هلع من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا حسب الدفاع المدني الجزائري.

وطمأنت إدارة الحماية المدنية الجزائرية في بيان الواطنين بأنه «لا خسائر في الأرواح ولا أضرار مادية مهمة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكر المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية، على عمق عشرة كيلومترات.

وحدد مركز الزلزال على بعد 28 كيلومترا شمال شرق رأس كاربون في بجاية، كما ذكر المركز الجزائري لأبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان.

وهرع السكان إلى الشوارع، حسب شهادات وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث سكان في المدينة الساحلية عن حالة الذعر التي عاشوها مع اهتزاز المباني.

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