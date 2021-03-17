السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان الملف الليبي وقضايا إقليمية في شرق المتوسط خلال اتصال هاتفي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 07:14 مساء
صورة مركبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين)، ورئيس الوزراء اليوناني (يسار). (الإنترنت)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، «التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط، خاصة مستجدات الملف الليبي» وذلك خلال اتصال هاتفي.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن رئيس الوزراء اليوناني أعرب عن «حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدمًا بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».

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من جانبه، أكد السيسي اعتزاز بلاده بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، مثمنًا في هذا الصدد التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية الثلاثية.

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