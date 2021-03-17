«الدفاع السورية»: اعتراض هجوم إسرائيلي في محيط دمشق

قصف جوي على دمشق، (أرشيفية: أ ف ب)

قال الجيش السوري إن «إسرائيل» شنت هجومًا على أهداف في محيط دمشق، الثلاثاء، لكن الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من الصواريخ.

وذكرت وزارة الدفاع السورية على «تويتر»: «في تمام الساعة 22:35 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

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وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء: «الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية».

وذكرت قناة الإخبارية أن الانفجارات التي سُمعت في محيط دمشق هي نتيجة تصدي «دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية»، فيما رفضت ناطقة عسكرية إسرائيلية التعليق قائلة: «نحن لا نعلق على التقارير الخارجية».