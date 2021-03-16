«الصحة العالمية» تحدد موعد نشر تقريرها حول منشأ فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 09:29 مساء
التون جاكسون (80 عاما) يتلقى لقاحا ضد كوفيد-19 في كاليفورنيا . (أ ف ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الخبراء الذين أوفدتهم إلى الصين لتقصي منشأ وباء «كوفيد-19» سينشرون تقريرهم الذي أعد مع الخبراء الصينيين «على الأرجح» الأسبوع المقبل وليس هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندميير خلال تصريح صحفي في جنيف، إن «التقرير ليس جاهزا بعد». وأضاف: «ما نسمعه من جانب أعضاء البعثة هو أن التقرير سينشر على الأرجح الأسبوع المقبل». ويترقب العالم بفارغ الصبر قراءة استنتاجات التقرير، بحسب «يورو نيوز».

تقرير أولي
وكانت منظمة الصحة أعلنت في بادئ الأمر أن فريق الخبراء الذي أقام لأربعة أسابيع في ووهان سينشر سريعا تقريرا أوليا قبل التقرير النهائي، لكن تم التخلي عن ذلك في فبراير دون إعطاء تفسيرات واضحة. ثم أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في 5 مارس، أن التقرير سينشر في أسبوع (15 مارس) واعدا بإطلاع الدول الأعضاء عليه «قبل نشره».

-  «الصحة العالمية» من ووهان: الفرضية الأكثر ترجيحاً أن كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط

استغرق اختيار الإخصائيين الكثير من الوقت، ولم يتمكن الخبراء الدوليون المشهود لهم من قبل نظرائهم في اختصاصاتهم المختلفة، من التوجه إلى الصين إلا في يناير بعد محادثات طويلة بين بكين ومنظمة الصحة العالمية.

اللمسات الأخيرة
وقال كريستيان ليندميير الثلاثاء: «كما تعلمون، مع كل هذه التقارير وكلما زاد عدد الأشخاص المعنيين بالأمر زاد عدد الأشخاص الذين لديهم رأي لقوله». وأضاف: «ما زال يجب وضع اللمسات الأخيرة عليه. يريدون القيام بذلك بشكل صائب ونحن ننتظر التقرير النهائي».

وخلال مؤتمر صحفي طويل في ووهان في نهاية مهمتهم، عرض خبراء منظمة الصحة العالمية فرضيات العمل المختلفة حول كيفية انتقال الفيروس المسبب لـ«كوفيد-19» من حيوان إلى الإنسان. ويعتقد الخبراء أن فيروس «كورونا الجديد» المسبب لوباء «كوفيد-19» مصدره الخفافيش ويرون أن فرضية انتقال عدوى «كورونا» من خلال حيوان وسيط مثل نمس أو أرنب أو سواهما، هي «الأكثر ترجيحا».

في ووهان استبعد الخبراء فرضية تفشي الفيروس عن طريق الخطأ من معهد ووهان لعلم الفيروسات، كما زعمت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. لكن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أكد في وقت لاحق أن «جميع الفرضيات ما زالت مطروحة» في ما يتعلق بمنشأ وباء «كوفيد-19».

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