بابا الفاتيكان يدعو إلى إلقاء السلاح في سورية وإعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 05:40 مساء
بابا الفاتيكان. (الإنترنت)

دعا البابا فرنسيس، الأحد، إلى «إلقاء الأسلحة» في سورية و«إعادة بناء النسيج الاجتماعي» في الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب الدامية في هذا البلد.

وقال البابا، خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس، «أجدد دعوتي لأطراف النزاع لإظهار حسن نية وإعطاء بصيص أمل للشعب المنهك»، وفق «فرانس برس».

النزاع الدامي
وأضاف: «آمل أيضًا في تعهد بنّاء وحاسم ومتجدد للأسرة الدولية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد إلقاء الأسلحة وإعادة إعمار البلاد وتحقيق النهوض الاقتصادي».

وأسف الحبر الأعظم في أن تكون السنوات الـ10 من «النزاع الدامي في سورية» أفضت إلى «واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في تاريخنا: عدد لا يحصى من القتلى والجرحى وملايين اللاجئين وآلاف المفقودين ودمار وعنف على أشكاله ومعاناة غير إنسانية للشعب، خصوصًا الفئات الأضعف كالأطفال والنساء والمسنين».

11 عامًا من الحرب السورية
وتسببت الحرب في سورية التي تدخل عامها الـ11 بمصرع ما لا يقل عن 388652 شخصًا، كما أعلن الأحد المرصد السوري لحقوق الإنسان وفقًا لحصيلة جديدة.

والبابا فرنسيس الذي قام الأسبوع الماضي بزيارة تاريخية للعراق، لا ينوي زيارة سورية، لكنه يوجه بانتظام دعوات لوقف إطلاق النار في هذا البلد.

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