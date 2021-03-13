تونس تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» بعد تأخرها شهرا

قاعة رياضية تم تجهيزها بأسرَّة لاستقبال مرضى «كوفيد-19» في تونس. (أ ف ب)

بدأت تونس، السبت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد شهر من الموعد المقرر، بإعطاء أولى جرعات اللقاح لأفراد الطواقم الطبية الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء.

في مركز تطعيم بالمنزه في تونس العاصمة، تم صباح السبت تطعيم نحو 300 ممرض وطبيب وطبيب إنعاش في القسم المخصص لمعالجة المصابين بكوفيد، وفق «فرانس برس».

لقاح «سبوتنيك-في» الروسي

وكانت تونس تسلمت، الثلاثاء، 30 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي. وأكد الطبيب سمير عبد المؤمن، عضو خلية مكافحة فيروس كورونا: «مع إطلاق حملة التطعيم، نجتاز مرحلة مهمة للغاية في مكافحة هذا الوباء. أصبح بإمكاننا أخيرًا رؤية نهاية النفق».

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وأضاف: «سنبعث برسالة أمل إلى التونسيين وسنشجعهم على أخذ اللقاح» معربًا عن سعادته لكونه من أوائل المستفيدين من «سبوتنيك-في». وقال إن ذلك «يطمئنني في عملي ومع عائلتي» لكنه أقر بأن رغبة التونسيين بالتطعيم لا تزال ضعيفة.

وقالت جليلة خليل، رئيسة وحدة العناية المركزة في مستشفى عبد الرحمن ميمي في العاصمة، «سنكون (الكادر الطبي) أقل توترًا عندما نقترب من مريض كوفيد، وحتى إذا أُصبنا بالفيروس ستكون الأعراض أقل حدة».

استئناف الحياة

وأضافت: «إذا أردنا استئناف الحياة في حدها الطبيعي، فسيتعين علينا القضاء نوعًا ما على هذا الفيروس، ولا يمكننا ذلك دون التطعيم. إنها حقيقة لا ينبغي إنكارها، لذا علينا أخذ اللقاح إذا أردنا استئناف نشاطنا». وأشار عبد المؤمن إلى أنه في المرحلة الأولى سيتم تطعيم 15 ألف عامل في المجال الصحي. وستُمنح الأولوية للطاقم الطبي ثم للمسنين، بحسب وزارة الصحة.

وأضاف أن «وتيرة التطعيم ستتسارع مع استلام 94 ألف جرعة من اللقاح الألماني الأميركي فايزر/ بايونتيك، بالإضافة إلى لقاحات أسترازينيكا» ابتداءً من الأسبوع المقبل. وتم رصد نسخة متحوّرة للفيروس في البلاد، لكن التحليلات الأولى أظهرت أنه ليس أكثر خطورة أو عدوى من النسخة الأصلية، وفقًا لمعهد باستور.

ذروة تفشي الوباء

وتقف تونس، التي يبلغ عدد سكانها 11.7 مليون نسمة، خلف جارتيها المغرب والجزائر اللتين بدأتا التلقيح في أواخر يناير بواسطة لقاحي «أسترازينيكا/أكسفورد» و«سبوتنيك-في». وبعدما بلغ تفشّي الوباء ذروته في يناير، تواصل تونس تسجيل عشرات الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19 يوميًّا».

وبلغت حصيلة كورونا في تونس لغاية اليوم أكثر من 240 ألف إصابة وأكثر من 8329 وفاة، منذ بدء تفشي الوباء في هذا البلد في مارس الماضي، بحسب البيانات الرسمية.