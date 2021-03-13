استقالة وزير الصحة الأردني بعد وفاة ستة مرضى بـ«كورونا» جراء «انقطاع الأكسجين» في إحدى المستشفيات

طاقم من الممرضين بالقرب من سيارة إسعاف بالأردن. (الإنترنت)

توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس «كورونا» في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمان بعد انقطاع الأكسجين، على ما أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات الذي قدم استقالته.

وقال عبيدات، في تصريحات للصحفيين في مستشفى السلط (30 كلم شمال غرب عمان)، إنه «بين الساعة السادسة والسابعة من صباح اليوم (السبت) حصل نقص أكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريبًا، وهذا ربما أدى إلى وفاة ستة أشخاص»، وفق «فرانس برس».

نقص الأكسجين

وأضاف عبيدات: «هناك تحقيق جارٍ للتأكد من أن نقص الأكسجين هو السبب الذي أدى إلى وفاة هؤلاء الأشخاص الستة». وتابع: «كل مقصر يجب أن يحاسب، وأنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص، وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولغاية الآن لم يتم إخباري إذا ما تم قبول استقالتي». وأكد عبيدات أنه «تم اليوم تأمين المستشفى بالأكسجين وبالطريقة الصحيحة».

وتولى عبيدات منصبه على رأس وزارة الصحة في أكتوبر الماضي، وكان قبلها يشغل منصب رئيس لجنة الأوبئة المكلفة متابعة تطورات فيروس «كورونا».

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين في تصريحات لوكالة اأنباء الأردنية (بترا)، إن «رئيس الوزراء (هو مَن) طلب من وزير الصحة التقدم باستقالته». ووصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المستشفى، بحسب مشاهد بثتها قناة «المملكة» الرسمية التي قالت إنه طلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.

اجتماع طارئ

ويعقد مجلس الوزراء إجتماعًا طارئًا، السبت، لبحث مستجدات الحادث، فيما يعقد مجلس النواب هو الآخر جلسة طارئة الأحد؛ لبحث الحادث. وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة دعا إلى «إجراء تحقيق فوري في الحادث»، مشددًا على ضرورة أن «يتحمّل كل مَن تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون».

وقال رئيس النيابات العامة، القاضي يوسف ذيابات لقناة «المملكة» الرسمية، إن «ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث».

زيادة ساعات حظر التجول

وبحسب مصدر طبي فإن «المتوفين هم أربعة رجال، واثنين من النساء»، مشيرًا إلى أن «المستشفى يعالج نحو 150 مريضًا من مرضى كورونا». ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعًا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد الجمعة 55 وفاة و7705 إصابات جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.

وقررت الحكومة، الأربعاء، زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد، وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية. وكانت أعلنت الثلاثاء تعليق التعليم الوجاهي في كافة مراحل التعليم في المدارس والجامعات. وأعادت السلطات الأسبوع الماضي فرض حظر التجول أيام الجمعة.