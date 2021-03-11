وصول آلاف اللقاحات المضادة لكورونا من الإمارات إلى قطاع غزة

لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا في موسكو. (أرشيفية: رويترز).

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الخميس الدفعة الثانية من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا، آتية من الإمارات على ما أعلن ناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي التابع للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

ووفق «فرانس برس»، تضم الدفعة التي وصلت عبر معبر رفح الحدودي بحسب عماد محسن «نحو أربعين ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي مقدمة هدية من دولة الإمارات».

وأضاف أنّ «هذه اللقاحات تأتي ضمن الجهود التي يبذلها النائب محمد دحلان لمساندة الطواقم الطبية وفئات شعبنا الفلسطيني في مواجهة كوفيد-19».

