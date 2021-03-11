«كلوب هاوس» في السعودية.. انتشار واسع وسط مخاوف من الرقابة

برج الفيصلية في الرياض، 5 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

يخوض سعوديون نقاشات متنوعة حول الإصلاحات السياسية، والعنصرية، وحتى حقوق المتحولين جنسيًا وغيرها من المواضيع الحساسة في المملكة، عبر تطبيق «كلوب هاوس» الصوتي، ما أثار مخاوف من المراقبة لدى المستخدمين.

والتطبيق، الذي حظرته الصين، يكتسب زخمًا في دول الخليج، حيث انطلقت محادثات جريئة حول مواضيع حساسة في دول «يكبح بعضها حرية التعبير». ويسمح التطبيق الصوتي الأميركي، الذي لا يمكن الانضمام إليه إلا بدعوة، للأعضاء بالاستماع والمشاركة في محادثات مباشرة تجري في «غرف» رقمية.

وفي هذه «الغرف»، يتناول الحوار الأكثر جرأة السعودية، حيث قامت حسابات موالية للحكومة معروفة باسم «الذباب الإلكتروني» في الماضي بالتضييق على حرية النقاش على منصات أخرى. ويحظى التطبيق بشعبية كبيرة لدرجة قيام بعض المستخدمين في المملكة بطرح دعوات للانضمام إليه عبر «تويتر»، ما يعكس رغبة دفينة للحوار والنقاش برغم الخوف من المراقبة، وفق وكالة «فرانس برس».

مخاوف من مراقبة «كلوب هاوس» في السعودية

وقالت الناشطة السعودية- الأميركية أماني الأحمدي، المقيمة في الولايات المتحدة لـ«فرانس برس» إن «كلوب هاوس يزدهر لأن عددًا كبيرًا من المثقفين السعوديين يهتمون بمناقشة عديد المواضيع التي تعتبر محرمة وتخضع للرقابة في المجال العام».

لكن بعد أن استضافت الأحمدي أخيرًا محادثة حول «العنصرية في السعودية»، انتشرت على «تويتر» صور ومقاطع فيديو تظهر هويات وآراء المشاركين في المحادثة، إضافة إلى نظريات مؤامرة تتعلق بدوافعهم، ما أثار مخاوف من إمكانية مراقبة مستخدمي هذا التطبيق، وقد شكل نشر الصور ومقاطع الفيديو خرقًا لقوانينه التي تحظر تسجيل المحادثات، وفق «فرانس برس».

وأغلقت «غرفة رقمية» أنشئت على تطبيق «كلوب هاوس» للحديث عن إطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول، بعدما هدد بعض المتحدثين بفضح المشاركين علنًا، حسب مصدرين مطلعين على الجلسة.

وأضافت الأحمدي: «أرى بعضًا من المتصيدين السعوديين عبر الإنترنت يقومون بنقل محادثات كلوب هاوس إلى تويتر عبر تسجيلها»، وتابعت: «ما زالت هذه منصة جديدة وهناك عديد المخاوف المتعلقة بأمن» المتحدثين.

الرقابة الذاتية في «كلوب هاوس»

مستخدم سعودي آخر للتطبيق يرى أن البعض بدأ بفرض ما يبدو أنه رقابة ذاتية على المنصة، إذ يباشر عديد المشاركين الحديث بالقول: «أنا متواجد في داخل السعودية أو في موقع حساس».

وبرغم المخاطر، يشارك عديد السعوديين في محادثات متنوعة حول عديد القضايا، التي تجسد التغيير الذي يتطلع إليه الكثير من الشباب في المملكة.

ففي إحدى «الغرف الرقمية»، تحدثت امرأة سعودية عن عدم وجود حريات مدنية في المملكة التي تخضع لنظام ملكي مطلق. وقالت السيدة، حسب ما نقله مشاركون، إن «التفكير ليس مجانيًا، التفكير ثمنه غال، ثمنه العمر وثمنه سنوات في السجون».

وأضافت: «نحن لسنا حظيرة نرغب فقط في الأكل والشرب، هذا طموح البهائم (..) من حقنا أن نفكر ومن حقنا أن نعارض كأي دولة وهذه أبسط حقوق المواطنين».

وفي غرفة آخرى، أثنت مستخدمة على فرص التوظيف الجديدة للنساء في المملكة، لكنها أوضحت أن الأمر له تكلفة باهظة. وأكدت «نحن الآن في طريق المساواة»، مشيرة إلى أن «أغلب الرجال من السعوديين مستاؤون ويقولون لماذا تملك المرأة وظائف أكثر منا».

وفي غرفة اخرى، شاركت سعودية متحولة جنسيًا من المملكة تجربتها المروعة مع التحرش والمضايقة، حسب مستخدمين.

«الجيوش الإلكترونية» الموالية للحكومة و«كلوب هاوس»

وهذه المحادثات غير المسبوقة أثارت دعوات حثيثة من قبل مؤيدين للحكومة لأن تقوم الدولة بتنظيمها. وكتب الإعلامي السعودي سلمان الدوسري، مقالًا في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان «المعضلة الأخلاقية كلوب هاوس»، قال فيه إن التطبيق «الذي أحدث جدلًا مجتمعيًا قويًا، على الأقل في السعودية ودول الخليج، ليس بسبب فكرته (..) بسبب قدرته على الضجيج العالي الذي تُحدثه نقاشاته بشكل قد يتسبب في ضرب المجتمع بأسره بلا أي ضوابط تنظيمية أو أخلاقية».

ونشر الأكاديمي السعودي فهد العتيبي، مقطع فيديو قال فيه إن «التطبيق خطر على الأمن الوطني لأي دولة من الدول»، بما في ذلك المملكة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية.

ويؤكد مستخدمو التطبيق من السعوديين أن الأمر مسألة وقت قبل أن تفرض الجيوش الإلكترونية الموالية للحكومة سيطرتها على «كلوب هاوس» وأنشطته كما فعلت على منصة «تويتر». ويشير مدافعون عن حقوق الإنسان إلى سجن الكثير من منتقدي النظام في السعودية بسبب تغريداتهم، بينما أصبحت وسائل الإعلام الاجتماعي سلاحًا بيد الحكومة، وفق «فرانس برس».

ومن جانبه، يرى أحمد قطَنَّش وهو أحد مؤسسي «مؤسسة الكواكبي» التي تدعم الناشطين في الشرق الاوسط، أن «كلوب هاوس» يعوض عن «فراغ هائل الآن، وشعبيته في الخليج تظهر أن الناس كانوا في انتظار وسيلة جديدة للتعبير عن آرائهم واستكشاف الأفكار والنقاش بحرية ودون رقابة».

وأضاف: «أخشى أن تقوم الحكومة السعودية إما بالقمع عبر منع التطبيق أو مراقبة الغرف واعتقال الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التعبير كما فعلوا مع تويتر في السنوات الأخيرة».