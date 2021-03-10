دعوة أممية لسلطات صنعاء للسماح بمعالجة مهاجرين نجوا من حريق

مهاجرون أفارقة يحصلون على المياه والطعام بملعب لكرة القدم بمدينة عدن اليمنية، 23 أبريل 2019. (أ ف ب)

دعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة السلطات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين إلى السماح بالوصول «العاجل» لتقديم العلاج لمهاجرين أصيبوا في حريق نشب في مركز احتجاز.

ويقيم في مركز الاحتجاز 900 شخص معظمهم من إثيوبيا. ومن غير المعلوم حتى الآن عدد ضحايا حادث، الأحد، لكن المنظمة تحدثت عن وفاة ثمانية على الأقل من بين 350 مهاجرًا كانوا يوجدون في العنبر حيث اندلع الحريق، فيما تلقى 170 شخصًا العلاج ولم يعرف مصير الباقين، وفق وكالة «فرانس برس».

ورغم الحرب، يعتبر اليمن محطة عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين، الذين يسافرون بين القرن الأفريقي والسعودية ودول خليجية أخرى.

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وقالت منظمة الهجرة في بيان، مساء الثلاثاء، إنها تدعو «إلى إتاحة الوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المصابين»، مضيفة: «نحن نواجه تحديات في الوصول إلى الجرحى بسبب الوجود الأمني المكثف في المستشفيات». وتابعت: «كما يجب منح العاملين في المجال الإنساني والصحي إمكانية الوصول لدعم المصابين من الحريق وغيرهم ممن يتلقّون رعاية صحية على المدى الطويل من المنظمة الدولية للهجرة وشركائها».

ويبقى آلاف المهاجرين عالقين في اليمن، حيث أودت سنوات النزاع بين الحكومة والمتمردين منذ 2014 بعشرات الآلاف، وأدت إلى نزوح الملايين في إطار أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.

وقد تسبب تفشي وباء «كوفيد-19» في زيادة القيود المفروضة على التنقل؛ مما أدى إلى تقليص أعداد المهاجرين الوافدين، حيث انخفض عددهم تقريبًا من 138000 في 2019 إلى 37500 في 2020، حسب منظمة الهجرة. وسبق واتهمت منظمات إنسانية والأمم المتحدة المتمردين الذين يسيطرون على صنعاء وغالبية مناطق شمال اليمن بعرقلة عملها.