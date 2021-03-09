مصرع 39 مهاجرا في غرق مركبين قبالة السواحل التونسية

مركب المهاجرين يتم سحبه قبالة السواحل التونسية، 13 أكتوبر 2020. (أ ف ب)

لقي 39 مهاجرًا على الأقل حتفهم، الثلاثاء، بعدما غرق مركبان قبالة سواحل تونس وأُنقذ 160 آخرون يتحدرون من عدة دول أفريقية، فيما أعربت منظمة غير حكومية عن قلقها من تزايد عدد المغادرين.

غادر المهاجرون على متن المركبين الشاطئ، ليل الإثنين أو في ساعة مبكرة الثلاثاء، ليحاولوا الوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، وتم رصدهم من قبل خفر السواحل قبالة شاطئ مدينة صفاقس، وفق «فرانس برس».

تسع نساء وأربعة أطفال

وأنقذ «الحرس البحري التونسي» 165 مهاجرًا وانتشل 39 جثة، بحسب آخر حصيلة أوردتها وزارة الدفاع. وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إن تسع نساء وأربعة أطفال ورجلًا لقوا مصرعهم، مشيرًا إلى «استمرار عملية البحث عن ناجين وجثث».

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وتزايدت العام الماضي محاولات عبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط، أكثر الممرات المائية خطورة على طالبي اللجوء إلى أوروبا. وتستمر هذه القوارب في الإبحار يوميًّا، على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

فبين الأول من يناير و21 فبراير وصل 3800 مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ألف وصلوا عن طريق تونس و2500 عن طريق ليبيا، وفي العام 2021، «تواصل ازدياد عدد المغادرين» من تونس، بحسب رمضان بن عمر، من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

اعتراض 94 قاربًا

أحصت هذه المنظمة الحقوقية التونسية غير الحكومية اعتراض 94 قاربًا منذ بداية هذا العا،م وتوقيف 1736 شخصًا قبل مغادرتهم، أي نحو ضعف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وفي الشتاء، غالبًا ما يزداد عدد المهاجرين بسبب انخفاض كلفة الرحلة، وتزايد خطورتها. وفي يناير وفبراير، بلغت نسبة الموقوفين المتحدّرين من أفريقيا جنوب الصحراء 54.9%، وفق المنظمة الحقوقية التونسية غير الحكومية.

وباء

ومن بين الواصلين إلى إيطاليا خلال 2020 يمثل التونسيون الشريحة الأكبر، ووصل عددهم إلى 12 ألفًا بحسب مفوضية اللاجئين. لكن نسبة الأجانب الذين يغادرون من تونس ارتفعت خلال العامين الماضيين، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتستدل المنظمة غير الحكومية على ذلك بأن 30% من الموقوفين بسبب الهجرة غير الشرعية في العام 2020 والبالغ عددهم الإجمالي 13 ألفًا يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، مقابل 8 إلى 11% بين العامين 2011 و2016.

وقدم أغلب المنكوبين الثلاثاء من هذه المنطقة الأفريقية. وفي 22 فبراير، فُقد أثر 22 مهاجرًا من دول أفريقية مختلفة انطلقوا من سيدي منصور القريبة من مدينة صفاقس، فيما أنقذت البحرية التونسية 25 شخصًا على بعد نحو 100 كلم عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. وعثر على جثة واحدة.

تدهور الوضع الاجتماعي

وفي يناير، اعترضت البحرية التونسية 50 مهاجرًا بينهم أربعة تونسيين. ويقول بن عمر إن «هذه الزيادة مرتبطة بتدهور الوضع الاجتماعي، ولا سيما مع انتشار فيروس كورونا». وألحقت التدابير الصحية ضررًا بالوظائف غير الثابتة، ما أدى إلى تدهور أوضاع المهاجرين المستقرين في تونس، ولم تترك الأزمة السياسية سوى أمل ضئيل بالتحسن الاجتماعي على المدى القصير.

ولقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم في العام 2020 في البحر المتوسط، عبر أغلبهم من هذا الطريق الرئيسي، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.