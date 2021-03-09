محكمة تونسية تقضي بسجن صهر بن علي 10 أعوام بتهمة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 07:44 مساء
صورة بتاريخ 19 يونيو لبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في محكمة آيكس آن بروفانس جنوب فرنسا. (أ ف ب)

 ذكرت وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، الثلاثاء، أن محكمة تونسية قضت بسجن بلحسن الطرابلسي، شقيق أرملة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، عشرة أعوام بتهمة الفساد.

كما حكمت المحكمة بالسجن ثمانية أعوام على سامي الفهري، مالك قناة الحوار التلفزيونية في القضية نفسها، بحسب «رويترز».

-  القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر بن علي إلى تونس

وغرمت المحكمة الرجلين 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار) لاستغلالهما موارد التلفزيون الرسمي لصالح شركة خاصة، وتحويلهما إيرادات الإعلانات إلى شركتهما.

ورفض القضاء الفرنسي، في يناير الماضي، ترحيل الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى بلده بسبب ما اعتبره وجود «خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة»

مطالبة تونسية بتسليمه
وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتَّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عامًا لمخالفات اقتصادية ومالية. واعتبرت محكمة الاستئناف أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.

وأُوقف رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي (57 عامًا) في فرنسا في مارس 2019. وبعد هربه من تونس خلال ثورة 2011 التي أدت إلى إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي، استقر الطرابلسي في كندا قبل أن يغادرها في 2016 بعد رفض أوتاوا منحه اللجوء السياسي.

وأُوقف في فرنسا في مارس 2019، حيث اتُّهم بـ«غسل الأموال في عصابة منظمة (...) واستخدام وثائق إدارية مزورة»، ولا يزال تحت المراقبة القضائية على خلفية هذه التهم.

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