الرئيس الأميركي: زيارة بابا الفاتيكان للعراق تبعث بـ«رسالة مهمة»

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين بزيارة بابا الفاتيكان «التاريخية» إلى العراق، معتبرا أنها بعثت رسالة أخوة وسلام «مهمة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب بايدن أن «رؤية البابا فرنسيس وهو يزور المواقع الدينية مثل مسقط رأس النبي إبراهيم، وقضاء بعض الوقت مع آية الله علي السيستاني والصلاة في الموصل المدينة التي عانت قبل بضع سنوات من العنف وتطرف جماعة مثل تنظيم داعش يشكل رمزاً للأمل للعالم بأسره».

ووصل البابا إلى العراق الجمعة وعاد إلى روما، الاثنين، بعد أن جاب البلاد متنقلا من بغداد إلى الموصل وقرقوش، البلدة المسيحية في الشمال التي عانى أهلها من ويلات عناصر تنظيم «داعش».