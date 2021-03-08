فرانس برس: إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء. (أرشيفية: الإنترنت)

أصيب الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت الرئاسة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين، في وقت تحذّر وزارة الصحة من ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوردت الرئاسة السورية أن الأسد وعقيلته خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس «بعد شعورهما بأعراض خفيفة»، وتبيّنت إصابتهما «علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة»، موضحة أنهما «سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع».