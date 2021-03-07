السعودية: اعتراض 10 طائرات دون طيار «مفخخة» أطلقها الحوثيون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 01:21 مساء
قطعة من طائرة مسيّرة استخدمت في الهجوم على مطار أبها جنوب السعودية. 10 فبراير 2021.(أ ف ب)

اعترض التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأحد، عشر طائرات دون طيار «مفخخة» أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن، بحسب وسائل إعلام سعودية، ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن التحالف أنه جرى «اعتراض وتدمير ما مجموعه عشر طائرات دون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة»، ولم يوضح التحالف المواقع التي جرى استهدافها.

وتقود المملكة السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً داميا ضد الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014، وتتعرض مناطق عدة في المملكة  باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وصعّد المتمردون هجماتهم على السعودية بعدما شطبتهم الولايات المتحدة من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتهم فيها إدارة دونالد ترامب. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعوق تقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل المعارك في مأرب في شمال اليمن منذ أن بدأ المتمردون هجوما الشهر الماضي للسيطرة على آخر معاقل السلطة في الشمال. وتقع مأرب في محافظة غنية بآبار النفط وقريبة من العاصمة صنعاء.

وأكد التحالف، الأحد، أن «رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من الميليشيا»، مشيرًا إلى أن «الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب تفسر وتيرة التصعيد الإرهابي»، ولم يعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

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