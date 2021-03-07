البابا من الموصل: تناقص عدد مسيحيي الشرق الأوسط ضرر جسيم لا يمكن تقديره

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 10:16 صباحا
البابا فرنسيس يحيي عراقيين تجمعوا للقائه بكنيسة مار يوسف في بغداد، 6مارس 2021 (فرانس برس)

قال البابا فرنسيس من ساحة حوش البيعة في الموصل، حيث يترأس اليوم الأحد، صلاة على أرواح ضحايا الحرب من أمام كنيسة أثرية مدمرة، إن «التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح، هنا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط ضرر جسيم لا يمكن تقديره».

وتشكل الموصل محطة بارزة في زيارة البابا التاريخية إلى العراق، ولا تزال مدمرة نتيجة المعارك الضارية التي حصلت فيها لطرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي سيطر عليها وعاث فيها رعبا وظلما بين عامي 2014 و2017، مما دفع المزيد من أبناء الأقلية المسيحية إلى الهجرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

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