السعودية تلغي عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 10:33 صباحا
المسجد الحرام في مكة المكرمة بالسعودية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إلغاء العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، ليتم السماح باستئناف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية ودور السينما والصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي اعتبارًا من غد الأحد.

كما أكد المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

ضوابط لصلاة الجنازة
وتقرر كذلك بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصاً. وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية «للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات».

وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين. وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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