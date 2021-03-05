أكثر من 10 قتلى في مقديشو جراء انفجار سيارة مفخخة

انفجار سيارة مفخخة في الصومال. (أرشفيية: الإنترنت)

قُتل أكثر من عشرة أشخاص مساء اليوم الجمعة، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو.

وفجّر انتحاري السيارة المحملة بالمتفجرات خارج مطعم يمني قرب ميناء مقديشو، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني.

وقال الضابط في القوى الأمنية محمد عثمان إنّ «الانفجار كان عنيفا للغاية، وتسبب في دمار هائل وسقوط ضحايا مدنيين»، مضيفا: «ما زالت العمليات جارية لتحديد العدد الدقيق للضحايا، لكن المعلومات الأولية التي حصل عليها مسؤولو أمن تشير إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص».

وأشار إلى أن «الخسائر يمكن أن تكون أكثر من ذلك، لكن من الصعب تحديدها في الوقت الحالي».

في حين ذكر مدير خدمة آمين للإسعافات في مقديشو عبدالقادر عبدالرحمن، أن الفرق التابعة له «أكدت مقتل 20 شخصا وإصابة 30 آخرين».

وأعلنت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم. وتتعرض مقديشو بشكل متكرر لهجمات تنفذها الحركة التي تقود تمرداً سعياً للإطاحة بحكومة مقديشو المدعومة دوليا.