الرئيس العراقي: نرحب بالبابا ضيفا عزيزا كريما بين العراقيين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 04:27 مساء
الرئيس العراقي برهم صالح مع بابا الفاتيكان في العراق 5 مارس 2021.(رويترز)

رحب الرئيس العراقي برهم صالح الجمعة بالبابا فرنسيس «ضيفا عزيزا كريما» في العراق، في بداية زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان.

وقال صالح خلال استقباله البابا في القصر الرئاسي «فيما يحل بيننا قداسة البابا ضيفا عزيزا كريما»، مضيفًا: «هناك فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك ودعم التنوع» الديني والاجتماعي.

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح الزيارة بأنها تجسد «قيم إنسانية يصل صداها الى العالم أجمع».

وحطت طائرة بابا الفاتيكان الجمعة في مطار بغداد في بداية زيارة تاريخية هي الأولى للعراق، حاملا رسالة تضامن مع الشعب العراقي، وساعيا الى تعزيز تواصله مع المسلمين.

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