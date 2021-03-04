الحوثيون يعلنون «استهداف» منشأة تابعة لـ«أرامكو» في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 09:55 صباحا
إعلان لشركة «أرامكو» في الرياض، 18 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

قال الحوثيون في اليمن، الخميس، إنهم استهدفوا منشأة تابعة لشركة «أرامكو» النفطية السعودية في مدينة جدة (غرب)، وسط تصعيد في الهجمات على المملكة، فيما لم يصدر أي إعلان أو تأكيد من قبل الشركة أو السلطات السعودية.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في تغريدة على «تويتر» إنه تم استهداف «شركة أرامكو السعودية في جدة  فجر اليوم بصاروخ مجنح نوع قدس2 وكانت الإصابة دقيقة».

ويأتي هذا الإعلان بعد أن فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات مالية على اثنين من «كبار القادة» الحوثيين في اليمن، متهمين بـ«التخطيط لهجمات» ضد مدنيين ودول مجاورة وسفن تجارية.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دوليا التي تخوض نزاعا داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014. وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

الجوثيون يصعدون هجماتهم على السعودية
وصعّد المتمرّدون هجماتهم على السعودية بعدما شطبتهم الولايات المتحدة من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتهم فيها إدارة دونالد ترامب. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعيق تقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب.

ويأتي ذلك بينما استأنف الحوثيون الشهر الماضي هجومهم على مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب والواقعة في محافظة غنية بآبار النفط قريبة من العاصمة صنعاء.

وسبق أن نفّذ الحوثيون هجمات كبرى ضد المملكة، وتبنوا عملية غير مسبوقة ضد منشآت تابعة لشركة «أرامكو» في سبتمبر 2019 لكن المملكة قالت إن إيران تقف خلفها.

وأودت الحرب الطاحنة المستمرة منذ ست سنوات في اليمن بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين، ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

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