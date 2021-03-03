وزراء الخارجية العرب يختارون أبوالغيط لولاية جديدة كأمين عام الجامعة العربية

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، التجديد للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لولاية مدتها خمس سنوات، حسب ما قال مسؤول دبلوماسي.

وقال المسؤول إن «وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر بالتجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لفترة جديدة مدتها خمس سنوات، تبدأ من الأول من يوليو المقبل»، وفق «فرانس برس».

جلسة الدورة العادية الـ155

وأوضح المسؤول نفسه أن موافقة الوزراء تمت «خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق جلسة الدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري»، التي ستعقد حضورا بمقر الجامعة في القاهرة. وانتخب أبوالغيط الذي شغل منصب وزير الخارجية في مصر، أمينا عاما للجامعة في الثالث من مارس 2016 خلفا للدبلوماسي المصري نبيل العربي. وتنتهي الولاية الأولى للأمين العام للجامعة العربية في 30 يونيو المقبل.

ولم يحدد ميثاق الجامعة العربية سقفا لعدد ولايات الأمين العام للجامعة العربية. ومنذ تأسيسها في 1945 وإنشاء مقرها في القاهرة، جرى العرف على أن تشغل منصب الأمين العام للجامعة شخصية دبلوماسية مصرية باستثناء الفترة من 1979 حتى 1990 التي تولى خلالها التونسي الشاذلي القليبي المنصب.