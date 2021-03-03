أمير الكويت يصدر مرسوما بالموافقة على حكومة جديدة مع الإبقاء على 3 وزراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 10:21 صباحا
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، 5 يناير 2021. (رويترز)

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسومًا بالموافقة على حكومة جديدة، على ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، في وقت متأخر الثلاثاء.

واستقالت الحكومة السابقة في يناير إثر مواجهة مع البرلمان، ما شكل أول تحدٍ سياسي كبير للأمير منذ توليه السلطة في سبتمبر الماضي في وقت تواجه فيه الدولة العضو في «أوبك» أزمة سيولة، وفق وكالة «رويترز».

- أمير الكويت يؤجل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر

وحسب «رويترز»، فقد أُعيد تعيين وزير النفط محمد عبد اللطيف الفارس، ووزير المالية خليفة حمادة، ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح في الحكومة الجديدة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل 3 موظفات في محطة تلفزيون بالرصاص شرق أفغانستان
دولى
الصين: المسحات الشرجية قد تكون أكثر فاعلية لاكتشاف «كورونا»
دولى
هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
إطلاق 279 طالبة خطفن في نيجيريا
دولى
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته