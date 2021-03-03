أمير الكويت يصدر مرسوما بالموافقة على حكومة جديدة مع الإبقاء على 3 وزراء

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، 5 يناير 2021. (رويترز)

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسومًا بالموافقة على حكومة جديدة، على ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، في وقت متأخر الثلاثاء.

واستقالت الحكومة السابقة في يناير إثر مواجهة مع البرلمان، ما شكل أول تحدٍ سياسي كبير للأمير منذ توليه السلطة في سبتمبر الماضي في وقت تواجه فيه الدولة العضو في «أوبك» أزمة سيولة، وفق وكالة «رويترز».

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وحسب «رويترز»، فقد أُعيد تعيين وزير النفط محمد عبد اللطيف الفارس، ووزير المالية خليفة حمادة، ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح في الحكومة الجديدة.