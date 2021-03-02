«مراسلون بلا حدود» ترفع دعوى قضائية في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (الإنترنت)

أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود»، الثلاثاء، أنها تقدمت بدعوى قضائية في ألمانيا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تستهدف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منددة بـ«مسؤوليته» عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وسجن حوالي ثلاثين صحفيا آخرين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفادت المنظمة في بيان بأن الشكوى التي تم رفعها الإثنين إلى «النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروهي» بسبب اختصاصها القضائي للنظر في «الجرائم الدولية الأساسية»، تتعلق بـ«الاضطهاد الواضع والممنهج للصحفيين في السعودية» وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.