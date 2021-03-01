أول سفير إماراتي يصل إلى القدس ويتطلع لإقامة سفارة في تل أبيب

خلال تقديم أول سفير إمارتي أوراق اعتماده في القدس. (الإنترنت)

وصل أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل الإثنين وتعهد ببناء علاقات ثنائية جديدة، وقال مسؤولون إنه سيبحث عن موقع لسفارة بلاده في منطقة تل أبيب.

ومن المقرر أن يقدم السفير محمد آل خاجة أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في بداية زيارة مدتها ثلاثة أيام، وفق «رويترز».

أول سفير إماراتي

وقال آل خاجة (40 عاما) خلال اجتماع مع وزير الخارجية جابي أشكينازي في القدس، إنه «فخور بشدة وأتشرف بأن أكون أول سفير إماراتي» لدى إسرائيل، حيث قال إنه يناقش مع مضيفيه كيفية العمل معا.

وأضاف «مهمتي هنا هي تعزيز وتطوير هذه العلاقة... ونأمل أن يجلب هذا السلام والازدهار لأهل الشرق الأوسط». واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات رسميا في مراسم في واشنطن في 15 من سبتمبر، يجمعهما القلق المشترك حيال إيران.

انتقاد فلسطيني

وانتقد الفلسطينيون هذا التقارب خشية تهميش هدفهم بإقامة دولتهم. وافتتحت إسرائيل سفارة في أبوظبي في يناير. وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها لكن هذا لا يحظى باعتراف واسع في الخارج. ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب العام 1967.

وتقول وزارة الخارجية الإماراتية إن آل خاجة يتمتع بخبرات في قطاعات الطاقة ونزع السلاح وتطوير الأعمال والاستثمارات النفطية.