442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي

بدو يحتجون على جرف قوات إسرائيلية لخيمهم في بلدة طوبة في الضفة الغربية المحتلة، 8 فبراير 2021. (فرانس برس)