الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق

دفاعات جوية سورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية 14 فبراير 2019. (أرشيفية: فرانس برس)

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت الأحد لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق.

وأوضحت الوكالة «دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء دمشق وتسقط عدداً منها»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

