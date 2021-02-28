مقتل خمسة مدنيين في قصف باليمن.. وتبادل اتهامات بين قوات الحكومة والحوثيين

سيارة متضررة جراء سقوط قذيفة على صالة أفراح في مدينة الحديدة، 2 يناير 2021 (فرانس برس)