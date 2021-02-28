مصرع طفلين وامرأة جراء حريق في مخيم للنازحين في سورية

امرأة تمر أمام مجموعة خيم في مخيم الهول في شمال شرق سورية. (أ ف ب)

قضى طفلان وامرأة، السبت، وأصيب 30 شخصًا جراء حريق اندلع في مخيّم «الهول» للنازحين في شمال شرق سورية، وفق مسؤول محلي.

وقال مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سورية شيخموس أحمد، لمراسل وكالة «فرانس برس» في مدينة القامشلي «قضى ثلاثة أشخاص هم طفلان وامرأة»، وأوضح «وقع اليوم مساء حريق في مخيم الهول أثناء احتفال النازحين السوريين بعرس داخل المخيم وبسبب وقوع صوبيا وانفجارها في مكان الاحتفال احترق 35 شخصًا من المحتفلين».

ونُقل نحو ثلاثين شخصًا أصيبوا بحروق إلى المستشفى، بينهم شخصان بحال حرجة. ويستضيف المخيم الأكبر في سورية، والذي تديره قوات كردية نحو 62 ألف شخص أكثر من 90% منهم نساء وأطفال، وفق الأمم المتحدة.

وغالبية السوريين والعراقيين المتواجدين في المخيم أتوا هربا من المعارك اللاحقة التي وقعت بين تنظيم «داعش»، والقوات الكردية.

والأجانب المحتجزون في المخيم هم أفراد عائلات جهاديين في تنظيم «داعش»، الذي سيطر على مساحات شاسعة في سورية والعراق في العام 2014. وحذّرت منظّمات غير حكومية من ظروف المعيشة المتردية في المخيم وانعدام الرعاية الطبية فيه.

وهذا الشهر قالت الخبيرة الأممية فيونوالا ني أولاين، المقرّرة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، إن النساء والأطفال يعيشون في «ظروف لا إنسانية» في المخيم.

وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، هناك في مخيم «الهول» أكثر من 31 ألف طفل تقل أعماهم عن 12 عاما. وجاء في بيان أصدره المكتب هذا الشهر أن «تزايد أعمال العنف أخيرًا في الخيم يؤكد أنه ليس مكانا مناسبا لنشأة الأطفال».