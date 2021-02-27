إصابة رئيس الحكومة التونسي الأسبق حبيب الصيد بوعكة خلال حوار تلفزيوني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 04:29 مساء
رئيس الحكومة التونسي السابق حبيب الصيد في تونس. (أ ف ب)

أُصيب رئيس الحكومة التونسي الأسبق، حبيب الصيد، بوعكة صحية خلال مقابلة مباشرة عبر شبكة «فرانس 24» مساء الجمعة، على ما أفادت أوساطه السبت، مشيرة إلى أنه في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات تونس.

وقاد الصيد، البالغ 71 عامًا، حكومة ائتلافية بين 2015 و2016 وهو لا يتولى حاليًا أي مهام سياسية. ودعي مساء الجمعة للمشاركة في برنامج «باريس-تونس»، الذي يعدّ بالشراكة بين «فرانس 24» وشبكة «الوطنية» التونسية العامة، وفق «فرانس برس».

مشكلات في النطق
وكان الصيد يجيب عن أسئلة الصحفيين بشكل مباشر من قصر باردو في تونس حين أُصيب بمشكلات في النطق وفقد السيطرة على إحدى يديه. وقطعت المقابلة بشكل سريع ونقل الصيد إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية حيث لا يزال في قسم الإنعاش، على ما أفاد مصدر مقرب منه ومسؤول في شبكة «الوطنية» وكالة فرانس برس».

وزاره رئيس الحكومة هشام المشيشي في المستشفى، صباح السبت، وفق ما أوضح مكتبه دون كشف أي تفاصيل حول وضع الصيد الصحي.

وقاد الصيد السياسي المستقل، بين فبراير 2015 وأغسطس 2016، حكومة جمعت بين حزب «نداء تونس» الفائز في انتخابات 2014 وحركة «النهضة» ذات المرجعية الإسلامية. وتسلم قبل ذلك وزارة الداخلية بعد ثورة 2011، كما شغل عدة مناصب في عهد زين العابدين بن علي قبل طرده من السلطة العام 2011.

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