الأمم المتحدة ودول أوروبية تطالب «إسرائيل» بوقف عمليات الهدم في غور الأردن

فلسطيني يحمل لافتة رافضة لمخططات إسرائيل ضم أراض فلسطينية. (أرشيفية: الإنترنت)