الأمم المتحدة ودول أوروبية تطالب «إسرائيل» بوقف عمليات الهدم في غور الأردن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 09:02 صباحا
فلسطيني يحمل لافتة رافضة لمخططات إسرائيل ضم أراض فلسطينية. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.

وفي ختام دورة مجلس الأمن، أكدت كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة أنها «تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل أخيرا، وطالت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن».

وعبرت تلك الدول عن القلق أيضا من عواقب هذه القرارات على مجتمع يضم نحو 70 شخصًا، بينهم 41 طفلاً.

ضرورة إنهاء عمليات الهدم والمصادرة
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون: «نكرر دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة. كما ندعو إسرائيل إلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيع».

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، النرويجي تور وينسلاند، عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال «هدمت أو صادرت 80 مبنى في التجمع البدوي الفلسطيني في حمصة البقيع».

كما نبه بأن هذه القرارات تسببت مرارا في نزوح 63 شخصا، بينهم 36 طفلاً، وتأتي في أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت في نوفمبر الماضي.

وأضاف وينسلاند: «أحض إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تتبنى بالإجماع قرارا يحض على التوزيع المنصف للقاحات
دولى
الاستخبارات الأميركية تعيد قضية مقتل «خاشقجي» إلى الواجهة
عربى
بايدن يؤكد أن واشنطن لن تقبل «إطلاقا» بضم روسيا «العدائي» شبه جزيرة القرم
دولى
هل سيعلن ترامب ترشحه للرئاسة في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض
دولى
«فيسبوك» تدافع عن الإعلانات الموجهة وحماية الشركات الصغيرة بمواجهة «آبل»
اقتصاد
النصر يواجه الهلال والاتحاد يصطدم بالمحلة ضمن الجولة الخامسة للدوري
رياضة محلية
الاحتياطي الفدرالي: حضانة الأطفال تعيق نمو مشاركة النساء في سوق العمل الأميركية
اقتصاد
ابتهاج كبير في الشارع الرياضي الليبي بعد رفع الحظر عن الملاعب
رياضة محلية
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري حول العالم في 2020 رغم جائحة «كورونا»
اقتصاد
العدد 275 من جريدة «الوسط»: الساعات الأخيرة من مخاض حكومة دبيبة.. وملف ...
ليبيا
واشنطن: تقرير الاستخبارات الأميركية المرتقب حول مقتل خاشقجي «مهم» لتحديد ...
عربى
ترقب فرنسي لـ«وصفة أميركية» تُخلي ليبيا من «الوجود الروسي والتركي»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق للتخلص من التوتر الصباحي