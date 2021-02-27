السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مدينة العلا السعودية، 5 يناير 2021. (رويترز)

رفضت السعودية «رفضا قاطعا» ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في العام 2018، خلص إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «أجاز» العملية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنّ «حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف البيان أن التقرير «تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة».