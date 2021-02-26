عقوبات أميركية على وحدة استخبارات مقربة لولي العهد السعودي

متظاهر في إسطنبول يحمل صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على وحدة تدخل خاصة تابعة للرجل الثاني في الاستخبارات السعودية أحمد عسيري المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان «لدورها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي».

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وفي البداية، وجهت التهمة إلى اللواء عسيري، لكن القضاء السعودي برأه، في حين يتهمه القضاء التركي بأنه أحد المخططين لاغتيال الصحفي السعودي في أكتوبرالعام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول، حسب وكالة «فرانس برس».