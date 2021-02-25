ولي العهد السعودي يجري عملية جراحية

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. (الإنترنت)

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، الأربعاء، حسب ما أفاد الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية.

وجاء في البيان أن العملية التي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض «تكلّلت (...) بالنجاح، وقد غادر (...) المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية». ونشرت الوكالة تسجيلا لولي العهد (35 عاما) وهو يغادر المستشفى مشيا وإلى جانبه مرافقيه.

ويُنظر إلى ولي العهد على أنّه الحاكم الفعلي للمملكة، وقد أشرف على عملية التحول الكبير في السعودية، حيث أدخل إصلاحات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المحافظة، لكنه قاد كذلك حملة قمع ضد منتقديه ومعارضين محتملين له ومن بينهم رجال دين ونشطاء وأمراء، وفق وكالة «فرانس برس».

وواجه الأمير الشاب عاصفة من الإدانات على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر 2018. ومن المفترض أن تكشف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تعهّدت بالتدقيق في سجل المملكة الحقوقي، عن تقرير للاستخبارات الأميركية يرجّح أن يكون ولي العهد قد أمر بارتكاب الجريمة.

وقال البيت الأبيض إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وليس ولي العهد سيكون من يتلقى أول مكالمة هاتفية من الرئيس. ولم يتحدث بايدن بعد مع حكام السعودية منذ توليه منصبه في يناير.