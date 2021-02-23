مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 10:22 مساء
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد وإلى جوارها أولا طبيب وممرض تلقيا التلقيح الصيني "سينوفارم" ضد كوفيد-19. (أ ف ب)

تسلمت مصر في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان.

وهذه هي ثاني دفعة تتسلمها مصر من سينوفارم بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر،  وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا في أوائل فبراير شباط في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة، بحسب «رويترز».

تطعيم الطواقم الطبية
وبدأت مصر في تطعيم الطواقم الطبية باللقاح الصيني في 24 يناير . وقال مصطفى غنيمة المسؤول بوزارة الصحة إن مصر ستبدأ عملية تسجيل على الإنترنت الأسبوع المقبل لفئات أخرى مؤهلة لتلقي اللقاح مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقال غنيمة في مطار القاهرة لدى وصول شحنة سينوفارم إن مصر ستبدأ في تطعيم هذه الفئات لدى وصول المزيد من جرعات اللقاحات. وحتى الأثنين كانت مصر قد سجلت 178774 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 10404 وفيات منذ بدء ظهور المرض في البلاد قبل نحو عشرة أشهر.

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