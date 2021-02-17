جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم ضد كورونا في البحرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 04:36 مساء
جواز سفر مواطن بمملكة البحرين.(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مملكة البحرين إصدار جواز سفر رقمي لمَن تلقى التطعيم الواقي من فيروس «كوفيد-19»، المعروف بكورونا المستجد، لتصبح بذلك واحدة من أوائل الدول التي تتخذ هذه الخطوة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتعمل الحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم على استكشاف سبل إصدار شهادات أو جوازات سفر تساعد في إعادة النشاط الاقتصادي بتحديد هويات من حصلوا على اللقاح.

ويعرض تطبيق «بي أوير» (مجتمع واعٍ) البحريني علامة خضراء بجانب شهادة رسمية تبين اسم الشخص الذي تلقى التطعيم وتاريخ ميلاده وجنسيته واللقاح الذي حصل عليه.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي البحريني إنه يتعين أن يكون مستخدمو التطبيق قد تلقوا الجرعتين بفارق 21 يومًا بينهما، ثم الانتظار أسبوعين لظهور الأجسام المضادة، مشيرًا إلى أنه «يمكن للسلطات التحقق من صحة ذلك من خلال مسح بالرمز الكودي (كيو.آر) متصل بالسجل الوطني للقاحات»، وكانت الدنمارك قالت إنها ستطلق نسخة أولية من جواز سفر للتطعيم باللقاح بنهاية فبراير.

وقالت حكومة السويد أيضًا قبل أسبوعين إنها تعتزم إطلاق جواز سفر للقاح بحلول الصيف بافتراض وجود معيار دولي موحد بحلول ذلك الوقت، وتتيح البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة التطعيم مجانًا للمواطنين والمقيمين بلقاح «فايزر - بيونتيك» ولقاح «سينوفارم» الصيني ولقاح «أكسفورد - أسترا زينيكا» ولقاح «سبوتنيك في» الروسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعلن حربا مفتوحة على زعيم الجمهوريين
دولى
لهذا السبب يدلل باعة الأسواق العراقية زبونهم الأول
منوعات
إعصار مبابي يحطم برشلونة في معقله ويقرب سان جرمان من ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
هواتف الجيل الخامس خطر يهدد طائرات الركاب
علوم وتكنولوجيا
كريستيانو يقود يوفنتوس على أرض بلاده
رياضة عالمية
رونالدو يعود إلى البرتغال مع يوفنتوس الطامح للمجد الأوروبي
رياضة عالمية
القبلاوي لقناة «الوسط»: محكمة إيطالية ترفض دعوى تعويض بـ7 ملايين دولار ضد الدولة...
ليبيا
4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مخابز صنعاء تعود إلى العمل بالحطب مع تفاقم نقص الوقود
اقتصاد
«استخبارات كوريا الجنوبية»: بيونغ يانغ «حاولت قرصنة» مختبرات فايزر
دولى
كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا
دولى
موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سر الوعد بين مبابي ومدربه في الانتصار التاريخي لسان جيرمان على برشلونة