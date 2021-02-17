جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم ضد كورونا في البحرين

جواز سفر مواطن بمملكة البحرين.(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مملكة البحرين إصدار جواز سفر رقمي لمَن تلقى التطعيم الواقي من فيروس «كوفيد-19»، المعروف بكورونا المستجد، لتصبح بذلك واحدة من أوائل الدول التي تتخذ هذه الخطوة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتعمل الحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم على استكشاف سبل إصدار شهادات أو جوازات سفر تساعد في إعادة النشاط الاقتصادي بتحديد هويات من حصلوا على اللقاح.

ويعرض تطبيق «بي أوير» (مجتمع واعٍ) البحريني علامة خضراء بجانب شهادة رسمية تبين اسم الشخص الذي تلقى التطعيم وتاريخ ميلاده وجنسيته واللقاح الذي حصل عليه.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي البحريني إنه يتعين أن يكون مستخدمو التطبيق قد تلقوا الجرعتين بفارق 21 يومًا بينهما، ثم الانتظار أسبوعين لظهور الأجسام المضادة، مشيرًا إلى أنه «يمكن للسلطات التحقق من صحة ذلك من خلال مسح بالرمز الكودي (كيو.آر) متصل بالسجل الوطني للقاحات»، وكانت الدنمارك قالت إنها ستطلق نسخة أولية من جواز سفر للتطعيم باللقاح بنهاية فبراير.

وقالت حكومة السويد أيضًا قبل أسبوعين إنها تعتزم إطلاق جواز سفر للقاح بحلول الصيف بافتراض وجود معيار دولي موحد بحلول ذلك الوقت، وتتيح البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة التطعيم مجانًا للمواطنين والمقيمين بلقاح «فايزر - بيونتيك» ولقاح «سينوفارم» الصيني ولقاح «أكسفورد - أسترا زينيكا» ولقاح «سبوتنيك في» الروسي.