تسجيل 2.6 مليون فلسطيني للاقتراع في أول انتخابات عامة منذ 15 عاما

فلسطيني يدلي بصوته في انتخابات سابقة. (الإنترنت)

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الأربعاء إنها انتهت من تسجيل 2.6 مليون مواطن ممن لهم حق الاقتراع في أول انتخابات عامة منذ 15 عاما.

وأضافت اللجنة على موقعها الرسمي أنه بهذا يكون 93.3 في المئة «من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.809 مليون مواطن قد سُجلوا للمشاركة في الانتخابات»، وفق «فرانس برس».

المشاركة بالعملية الانتخابية

وتابعت «هذه الأرقام تعكس إقبالا كبيرا على عملية التسجيل، مما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية»، مشيرة إلى أن عملية التسجيل جرت «دون أي مشاكل تذكر».

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ويستعد الفلسطينيون لإجراء الانتخابات البرلمانية في 22 مايو القادم بموجب مرسوم صادر عن الرئيس محمود عباس. وذكرت اللجنة أنها ستفتح في 20 مارس باب الترشح لهذه الانتخابات، التي ستكون وللمرة الأولى بموجب التمثيل النسبي الكامل من خلال الترشح عبر قوائم انتخابية.

عملية الاقتراع

ويعطي القانون الأساسي الفلسطيني لمن بلغ 18 عاما في يوم الانتخابات الحق في المشاركة في عملية الاقتراع بشرط أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين، وحدد عمر المرشحين لعضوية البرلمان بعمر 28 عاما فأكثر.

وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في العام 2006، وفازت فيها حركة المقاومة (حماس) في أول مشاركة لها في انتخابات عامة. وأصدرت محكمة دستورية في العام 2018 قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي بقي معطلا منذ العام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وبموجب القانون الأساسي، تحال صلاحيات المجلس التشريعي للرئيس في حال تعذر انعقاده أو تعطله لأي سبب.