الكويت: رئيس الحكومة يحذر من وضع مقلق بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 02:33 مساء
رئيس الحكومة الكويتية صباح الخالد. (أ ف ب)

حذر رئيس الحكومة الكويتية، صباح الخالد، من أن «الوضع مقلق بسبب فيروس كوفيد19»، مشيرًا إلى أن «عدد الوفيات بلغ في الـ15 يومًا الماضية 50 حالة» جراء جائحة كورونا المستجد.

ولفت، صباح الخالد، في كلمة له بجلسة مجلس الأمة الخاصة، إلى الأضرار التي لحقت بـ«أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والضرر الذي لحق بالتحصيل العلمي للطلبة، وعدم ممارسة الرياضيين أنشطتهم «لكن الألم الأكبر استمرار الوضع الوبائي في الصعود».

وأضاف أن «إشغال أسرَّة العناية المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل أكبر، ونحن باتجاه الوصول إلى عدد خمس وحدات عناية مركزة بمستشفى مبارك».

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنه «يجب التوقف عند هذا الأمر والالتزام بما هو مطلوب عمله. نعم نتألم لضرر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونتألم لضرر التحصيل العلمي لأبنائنا، ونتألم عندما لا يمارس الرياضيون أنشطتهم، لكن الألم الأكبر عندما نرى الوضع مستمرًّا بالصعود»، وذكر أنه «بالتعاون والتكاتف والتفهم والقبول والتطبيق نعم مررنا بخسائر لكن الحمد تجاوزنا مرحلة الصعود ثم استقررنا، والآن لدينا موجة ثانية وإذا لم نتعاون ونتكاتف ونتفهم المطلوب عمله سيكون الوضع صعبًا على الجميع».

وأشار رئيس الحكومة الكويتية إلى أن مَن يقوم بإعطاء القراءات والمؤشرات هم الأطباء الذين تعلموا في أرقى الجامعات وقضوا وقتًا طويلًا من حياتهم في المختبرات والمكتبات للقيام بدورهم في وقت الحاجة وإعطاء القراءات والبيانات. وقال رئيس مجلس الوزراء، إن القراءات التي وضعوها مبنية على متابعة دقيقة توصل إلى نتائج يجب أن تضعها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بعين الاعتبار.

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