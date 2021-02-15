مصر تتعرض إلى موجة طقس سييئ بدءا من الغد وحتى الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 01:29 مساء
الشتاء في مدينة الإسكندرية، (أرشيفية: الإنترنت)

توقعت الهيئة المصرية للأرصاد الجوية تعرض البلاد إلى موجة طقس سيئ، حيث تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وهطول أمطار في بعض المناطق، وذلك بدءًا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى تأثر مصر بمنخفض جوي مركزه في قبرص، يتسبب في نشاط رياح شمالية غربية باردة، تكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال وجنوب الصعيد والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء.

وتشهد ليبيا خلال الفترة الحالية تقلبات جوية، حيث تنشط الرياح على غالبية مناطق الشمال، مع فرصة سقوط أمطار، تكون بنسبة جيدة إلى غزيرة على الشمال الشرقي، مع احتمال تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر.

خرائط الأرصاد الجوية المصرية للطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
خرائط الأرصاد الجوية المصرية للطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
خرائط الأرصاد الجوية المصرية للطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
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