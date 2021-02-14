مسبار «الأمل» الإماراتي يرسل أولى صوره عن المريخ

قمة جبل «أوليمبوس» والبراكين الثلاث بالمريخ.14 فبراير 2021 (وام)

أرسل مسبار «الأمل» الإماراتي أولى صوره عن كوكب المريخ، على ما أعلنت السلطات الإماراتية الأحد بعد أقل من أسبوع على دخوله مدار الكوكب الأحمر في أول رحلة عربية من نوعها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال بيان لوكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إن «مهمة الإمارات للفضاء التقطت أكبر بركان في النظام الشمسي، جبل أوليمبس» عند بزوغ الفجر.

والتقطت الصورة من على ارتفاع 24,700 كيلومتر فوق سطح المريخ الأربعاء بعد يوم من نجاحه في دخول مدار الكوكب الأحمر، وأظهرت الصور قمة جبل «أوليمبس»، والتي تعد أعلى قمة في المجموعة الشمسية والبراكين الثلاث وهي: «قمة اسكريوس، وقمة بافونيس، وقمة أرسيا»، حيث تظهر الغيوم الثلجية في الصورة، والتي سيعمل مسبار الأمل على دراستها من خلال أجهزته العلمية.

الصورة الأولى للمريخ

وتدشن الصورة الأولى للمريخ بداية مرحلة جمع 1000 غيغابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ، وإرسال الصورة مؤشر على كفاءة الأجهزة العلمية للمسبار وجودتها وانسيابية عملها وفق الخطط الموضوعة، كاميرا الاستكشاف الرقمية «EXI» مخصصة لالتقاط صور ملونة عالية الدقة لكوكب المريخ، بالإضافة إلى استخدامها لقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي.

كما أن جهاز المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء يقيس درجات الحرارة وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، وجهاز المقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية يقيس الأوكسجين وأول أوكسيد الكربون في الطبقة الحرارية للمريخ والهيدروجين والأوكسجين في الغلاف الخارجي للمريخ.

وأنهت مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ المرحلة الرابعة والأصعب بنجاح وتستعد لآخر مرحلتين، وهما الانتقال إلى المدار العلمي والمرحلة العلمية، وتخطى مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» بنجاح منذ بدايته العام 2014 عدداً من التحديات، كان أبرزها الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حول العالم، وتمكن الفريق من نقل المسبار من دبي إلى اليابان وإطلاقه بنجاح من قاعدة تانغاشيما.

وقد استغرق تطوير «مسبار الأمل» 6 سنوات، في حين استغرقت مهمات المريخ المشابهة من 10 سنوات إلى 12 سنة، كما جرى إنجاز المشروع بنصف التكلفة الاعتيادية للمشاريع العلمية الأخرى إلى كوكب المريخ، حيث بلغت التكلفة 200 مليون دولار، وتعتبر من بين الأقل في العالم قياسا بمهمات ومشروعات مماثلة، وذلك بفضل جهود الكوادر الهندسية والبحثية والعلمية الوطنية.

ويخدم هذا المشروع البشرية بشكل عام والمجتمع العلمي بشكل خاص، ويضع المعلومات التي يجمعها من خلال أبحاثه في كوكب المريخ من دون مقابل في متناول أكثر من 200 مؤسسة علمية ومركز أبحاث حول العالم.