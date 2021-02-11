مساعي قطرية لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 11:35 صباحا
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بعبدا، 9 فبراير 2021. (رويترز)

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة بالدعوة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزير قوله: «دولة قطر تعمل وتسعى على أن يكون هناك خفض للتصعيد، وأن يكون هناك إعادة للعملية السياسية والعملية الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي».

جاءت هذه التصريحات في مذكرات إعلامية عن اتصالين هاتفيين أجراهما الوزير القطري هذا الأسبوع مع كل من الممثل الأميركي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، حسب وكالة «رويترز».

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وتبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سبل إحياء الاتفاق النووي، الذي وقعته إيران مع قوى عالمية وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب، العام 2018، وأعاد فرض العقوبات عليها.

وقال رئيس الدبلوماسية القطرية إن اتصالات قطر مستمرة مع إيران والولايات المتحدة في ضوء العلاقات الإستراتيجية التي تربطها بالدولتين.

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