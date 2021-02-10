الإمارات: أنور قرقاش يغادر وزارة الخارجية إلى مستشار لرئيس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 02:00 مساء
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية السابق أنور قرقاش. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، نقل وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى العمل مستشارا لرئيس الدولة، وفقًا لوكالة «أنباء الإمارات».

وقال رئيس الوزراء محمد بن راشد لـ«وكالة أنباء الإمارات» الأربعاء: «أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد، حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة، ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة، وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة».

 كما منح رئيس الإمارات «وسام الاتحاد للدكتور أنور قرقاش أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي، الذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية».

كما جرى تكريم «الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات».

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