الإمارات تترقب وصول مسبار «الأمل» إلى مدار المريخ

مسبار «الأمل» الإماراتي في مركز محمد بن راشد في دبي، 19 يوليو 2020، (ا ف ب)

تترقب الإمارات اليوم الثلاثاء، وصول مسبار «الأمل»، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤاتٍ لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي حال نجاح المهمة، ستصبح الإمارات، التي تحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيسها، خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ، بينما ستصبح الصين السادسة في اليوم التالي.

وقبيل الموعد المرتقب، أضاءت الإمارات معالمها باللون الأحمر ليلا، ووضعت الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مسبار «الأمل»، بينما يستعد برج خليفة، أطول مباني العالم، لعرض احتفالي ضخم.

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وستبدأ العملية التي تستغرق 27 دقيقةً الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، وينبغي أن يدور المسبار إلى الحد الذي يسمح بإدخاله في مدار الالتقاط، وتستمر عملية حرق الوقود باستخدام ستة محركات للدفع العكسي «دلتا في» لمدة 27 دقيقة، ليقوم ذاتيا بخفض سرعته من 121 ألف كيلومتر إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة.

وتستهلك العملية المعقدة نصف الوقود في المسبار، كما سيتطلب وصول إشارة من مسبار «الأمل» إلى الأرض مدة 11 دقيقة.