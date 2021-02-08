فلسطين: الفصائل تبحث بالقاهرة الانتخابات التشريعية والرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 01:55 مساء

انطلقت اجتماعات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الإثنين لبحث التوافق على آليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي لم تقم منذ العام 2006، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

وستبحث الفصائل الفلسطينية ملف الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، وسط خلافات بشأن آليات الإشراف القضائي، حيث تشارك وفود 12 فصيلاً فلسطينياً، أبرزها «فتح» و«حماس»، في الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين.

وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، على حسابه في «تويتر»، بأن اجتماعات القاهرة ستركز على التفاهمات الثنائية بشأن إجراء الانتخابات، معرباً عن أمله بنجاح المحادثات وتحقيق «الوحدة الوطنية».

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في بيان إن الحركة «منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي وينهي الانقسام ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية».

وتأتي اجتماعات الفصائل بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو، وذلك لأول مرة منذ العام 2006.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو
منوعات
وفاة جورج شولتز وزير خارجية أميركا خلال الحرب الباردة
دولى
ماكرون يهنئ المنفي ودبيبة ويؤكد استعداد فرنسا لدعم السلطة الجديدة في ليبيا
ليبيا
مؤسسة الاستثمار تدعو مجلس الأمن إلى رفض طلب بلجيكا لرفع التجميد عن جزء من أصولها
ليبيا
مانشستر سيتي يقسو على ليفربول.. ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
السلطة الفلسطينية تبدأ العمل برموزها البريدية الخاصة لأول مرة
عربى
إبراهيموفيتش يسجل رقما مميزا في فوز ميلان على كروتوني
رياضة عالمية
المؤرخ الفرنسي ستورا: لست ضد «اعتذار» فرنسا للجزائر عن سنوات الاستعمار
دولى
«الشيوخ الأميركي» يحاكم ترامب بشأن أحداث الكابيتول الثلاثاء
دولى
بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب رفيع في مجمع الأساقفة
دولى
كيف تابع الليبيون المرشحين للمناصب الموقتة عبر الشاشة من جنيف؟
ليبيا
تصاعد وباء «كورونا» في 8 مناطق.. تحذيرات رسمية من الجائحة.. و«الموقتة» تلجأ ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الصيام العلاجي