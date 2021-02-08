فلسطين: الفصائل تبحث بالقاهرة الانتخابات التشريعية والرئاسية

انطلقت اجتماعات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الإثنين لبحث التوافق على آليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي لم تقم منذ العام 2006، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

وستبحث الفصائل الفلسطينية ملف الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، وسط خلافات بشأن آليات الإشراف القضائي، حيث تشارك وفود 12 فصيلاً فلسطينياً، أبرزها «فتح» و«حماس»، في الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين.

وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، على حسابه في «تويتر»، بأن اجتماعات القاهرة ستركز على التفاهمات الثنائية بشأن إجراء الانتخابات، معرباً عن أمله بنجاح المحادثات وتحقيق «الوحدة الوطنية».

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في بيان إن الحركة «منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي وينهي الانقسام ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية».

وتأتي اجتماعات الفصائل بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو، وذلك لأول مرة منذ العام 2006.