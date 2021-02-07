مصر: 509 إصابات بـ«كورونا» و44 حالة وفاة

مصريان يمران أمام أحد المساجد الأثرية بوسط العاصمة القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت).

سُجلت 509 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» و44 حالة وفاة و422 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى خروج 422 متعافيًا من فيروس «كورونا» من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين 132 ألفًا و54 شخصًا.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

- مصر تبدأ حملة تطعيمات ضد «كورونا» الأحد

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 509 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» حتى السبت 169 ألفًا و106 حالات، بينهم 132 ألفًا و54 شفاء، و9604 وفاة.