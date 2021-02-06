تونس: تظاهرة في العاصمة للمطالبة بالقصاص من قتلة شكري بلعيد وحل البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 04:28 مساء

يشهد شارع الحبيب بورقيبة أكبر شوارع العاصمة التونسية، تظاهرة للمطالبة بالقصاص من قتلة شكري بلعيد الذي اغتيل في الذكرى السابعة لاغتياله، كما طالبو بحل مجلس نواب الشعب «البرلمان».

وأرسلت وزارة الداخلية التونسية تعزيزات أمنية مكثفة إلى شارع الحبيب بورقيبة، كما أغلقت شارعين رئيسيين في العاصمة، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم الاتحاد العام التونسي، سامي الطاهري، لقناة «سكاي نيوز» إن «تظاهرات اليوم ضد الائتلاف الحاكم ومشاريعه السياسية ولا يمكن مقايضة الشعب التونسي بالخبز مقابل حريته».

يذكر أن شكري بلعيد سياسي ومحامي تونسي وهو عضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد. وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية، أغتيل في 6 فبراير 2013 من قبل مجهولين أمام منزله بأربع رصاصات كانت واحدة بالرأس وواحدة بالرقبة ورصاصتين بالصدر، مما خلف العديد من ردود الفعل حول هوية القتلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان بعد تعافيه: لن أرحل وأطالب الصحافة بالاحترام فقد كنت مثل الأسد في القفص
رياضة عالمية
الولايات المتحدة تتجه رسميا إلى إنهاء تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»
دولى
السفارة الفرنسية مستعدة لدعم السلطة التنفيذية الليبية الموحدة الجديدة في مهمتها ...
ليبيا
السعودية تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا مع السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
عقيلة صالح: تكوين سلطة تنفيذية جديدة انتصار للشعب الليبي
ليبيا
وليامز: حفتر عبر لي شخصيًّا عن دعمه ملتقى جنيف.. وممثلوه قبلوا النتائج
ليبيا
وليامز: حكومة الوفاق الحالية أصبحت «حكومة تسيير أعمال»
ليبيا
وليامز: على مجلس النواب اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد السلطة الجديدة
ليبيا
مصر تتطلع إلى العمل مع السلطة الليبية الموقتة
ليبيا
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: مقترح بعقد جلسة النواب لمنح الثقة للحكومة منتصف هذا ...
ليبيا
دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح
ليبيا
موسى الكوني: السلطة الجديدة أمام تحديات أهمها توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من ألمانيا.. نافذة نور لمصابين بالعمى