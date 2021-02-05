السعودية ترد على ما ورد في خطاب بايدن بشأن حرب اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 12:05 صباحا
الملك سلمان عبدالعزيز متحدثا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأربعاء 23 سبتمبر 2020. (واس)

جدّدت السعودية الخميس التأكيد على «موقفها الثابت في دعم التوصّل لحلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية»، وذلك بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في هذا البلد وإعلانه إنهاء الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي تقودها الرياض ضدّ المتمرّدين الحوثيين فيه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان رسمي إنّ المملكة «تتطلّع إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن في سبيل التوصّل إلى حل سياسي شامل في اليمن»، وترحّب بما أعلنه «حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدّي للتهديدات التي تستهدفها».

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأميركي إلى «إنهاء» الحرب في اليمن، معلنا وضع حد لـ«الدعم» ولـ«مبيعات الأسلحة» الأميركية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد.
وقال في خطاب في مقر وزارة الخارجية، هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، «نعزز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب أنشأت كارثة إنسانية واستراتيجية». وشدد على أن «هذه الحرب يجب أن تنتهي». وأضاف «تأكيداً على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة».

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