الحوثيون يرحبون بتوجه بايدن كخطوة نحو إنهاء حرب اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 08:49 مساء
سيارة متضررة جراء سقوط قذيفة على صالة أفراح في مدينة الحديدة غرب اليمن، 2 يناير 2021، (ا ف ب).

رحب الحوثيون في صنعاء، مساء الخميس، بقرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنهاء دعم واشنطن العمليات في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا، معتبرين أنها قد تكون خطوة نحو إنهاء النزاع.

وقال المسؤول في صفوف الحوثيين حميد عاصم لـ«فرانس برس»: «نتمنى أن يكون مقدمة لاتخاذ قرار وقف الحرب على اليمن، وأن يكون مقدمة لاتخاذ موقف قوي في مجلس الأمن لصالح وقف العدوان». وأضاف: «نحن نتفاءل بذلك».

- بايدن يعتزم إنهاء الدعم الأميركي لـ«العمليات الهجومية» في اليمن
وأعلنت الإدارة الأميركية، الخميس، عزمها إنهاء دعم واشنطن العمليات الهجومية في اليمن.

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